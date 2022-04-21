Разом до перемоги: зірки разом з талановитими дітьми випустили трек на підтримку України

Творці пісні відкрили збір коштів для постраждалих українців у війні.

Зірки українського шоубізнесу і діти творчого об’єднання "Парадіз" за підтримки благодійного фонду Маші Єфросиніної "Фонд Маша" створили спільну композицію "Разом до перемоги" та відкрили збір коштів для постраждалих від війни в Україні.

Саме у всесвітній День творчості 21 квітня вийшов мегатрек "Разом до перемоги", у якому можна почути голоси найвідоміших українських артистів: Оля Полякова, DOROFEEVA, Zlata Ognevich, TAYANNA, Позитив, MELOVIN, Оля Цибульська, MamaRika, Альона Омаргалієва, TARABAROVA, Jerry Heil, Анна Трінчер, Сергій Танчинець, Ivan NAVI, NIKITA LOMAKIN, KHAYAT, Дядя Вадя, Nino Basilaya - всі вони співають про неодмінну перемогу України разом з учасниками гурту ТОК та іншими дітьми з творчого об’єднання "Парадіз".

Автори музики - Ростислав Тодореску та Андрій Мельник - створили цю мелодію ще вісім років тому, але вона чекала свого часу та правильних слів, які написав Ян Запольських, автор тексту.

"І слова, і музика пісні уособлюють в собі ту найпотужнішу зброю, якої точно немає у тих, хто прийшов коїти лихо на нашу землю. Вона називається єдність. Це те, що відчуває зараз кожен українець, дорослий і малий: "Єдина країна, ми — Україна". Єдність — обов’язкова передумова успішного спротиву зовнішній агресії. Ми віримо у нашу перемогу. В те, що будемо жити і будувати нашу країну без страху, дихаючи на повні груди, усміхаючись і співаючи", — так розповідають про настрій і задум треку "Разом до перемоги" його творці.

З ними погоджується TAYANNA: "Кожен із нас воює на своєму фронті. Творчі люди — це артоборона, яка також потрібна для підняття морального духу країни. Щаслива, що виникла ідея зібрати багатьох артистів та талановитих українських дітей заради мотивації, віри у перемогу. Все буде Україна!"

Zlata Ognevich проспівала свою частину треку на шляху до Варшави, звідки летіла на благодійні концерти до Америки на підтримку України.

Всі слухачі треку зможуть допомогти: разом з прем’єрою пісні через благодійний фонд Маші Єфросініної "Фонд Маша" відкритий спецрахунок для збору коштів постраждалим від війни в Україні.

Реквізити:

Найменування організації: - ГО ФОНД МАША

Код отримувача: - 44150335

Назва банку: - АТ “ПУМБ“

Рахунок отримувача у форматі IBAN: -

UA263348510000000026001174122

Валюта: - UAH

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