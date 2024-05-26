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Разом із військовим оркестром: Павло Зібров випустив оновлену версію свого легендарного хіта "Хрещатик"

Разом із військовим оркестром: Павло Зібров випустив оновлену версію свого легендарного хіта "Хрещатик"

Павло Зібров

Народний артист України зробив музичний подарунок своїм прихильникам.

Павло Зібров до Дня Києва випустив оновлену версію своєї легендарної пісні "Хрещатик" разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.

У відеороботі артист урочисто крокує із військовим оркестром центральною вулицею Києва, а також навпроти Батьківщини-матері. 

Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров

Цікаво те, що у новому варіанті пісні слова та сенси змінені: Павло Зібров співає: "Я і друзів розумів і ворогів НЕ зміг прощати".

Артист вже два роки наживо співає саме так, але в записі ми почули сьогодні вперше. 

Пісня "Хрещатик" була написана у 1994 році. Музику написав сам виконавець – Павло Зібров, слова – народний артист і Герой України Юрій Рибчинський.

Павло Зібров / ©
Павло Зібров

Пісня миттєво стала популярною та не забавляє обертів донині. Це візитівка Павла Зіброва і перша асоціація з ним та Києвом. 

Артист вже не вперше перероблює і дає нове звучання хіту. Існує класична версія, більш сучасна, латино, джаз, діджей версія разом із гуртом KOLABA і тепер з військовим оркестром.

Павло Зібров / ©
Павло Зібров

Павло Миколайович пригадує багато каверів на пісню – співали від рокерів до попів, тому ця композиція є знаковою для нього і суспільства.  

Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров

Крім того, Павло Зібров на своїх сторінках у соцмережах привітав всіх киян із Днем міста: 

"Дорогі кияни, я щиро вітаю вас із Днем міста! Київ – це джерело давніх легенд і культурного багатства. Він мужньо витримав багато подій, бачив людей, які творили історію України. Нехай місто каштанів завжди буде для вас джерелом натхнення, мирним містом, де здійснюються мрії, і де серце наповнюється любов'ю до рідного краю. 

І сьогодні для вас премʼєра оновленої версії мого легендарного хіта, написаним разом із Юрієм Рибчинським – "Хрещатик" звучить урочисто разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту. Для мене це велика відповідальність, радість та честь! Відео вже є на моєму офіційному YouTube-каналі. 

Зичу мирного неба над головою, щастя і добробуту! Зі святом, рідний Києве!"

Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров

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