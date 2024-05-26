Разом із військовим оркестром: Павло Зібров випустив оновлену версію свого легендарного хіта "Хрещатик"

Павло Зібров до Дня Києва випустив оновлену версію своєї легендарної пісні "Хрещатик" разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.

У відеороботі артист урочисто крокує із військовим оркестром центральною вулицею Києва, а також навпроти Батьківщини-матері.

Павло Зібров

Павло Зібров

Цікаво те, що у новому варіанті пісні слова та сенси змінені: Павло Зібров співає: "Я і друзів розумів і ворогів НЕ зміг прощати".

Артист вже два роки наживо співає саме так, але в записі ми почули сьогодні вперше.

Пісня "Хрещатик" була написана у 1994 році. Музику написав сам виконавець – Павло Зібров, слова – народний артист і Герой України Юрій Рибчинський.

Павло Зібров

Пісня миттєво стала популярною та не забавляє обертів донині. Це візитівка Павла Зіброва і перша асоціація з ним та Києвом.

Артист вже не вперше перероблює і дає нове звучання хіту. Існує класична версія, більш сучасна, латино, джаз, діджей версія разом із гуртом KOLABA і тепер з військовим оркестром.

Павло Зібров

Павло Миколайович пригадує багато каверів на пісню – співали від рокерів до попів, тому ця композиція є знаковою для нього і суспільства.

Павло Зібров

Павло Зібров

Крім того, Павло Зібров на своїх сторінках у соцмережах привітав всіх киян із Днем міста:

"Дорогі кияни, я щиро вітаю вас із Днем міста! Київ – це джерело давніх легенд і культурного багатства. Він мужньо витримав багато подій, бачив людей, які творили історію України. Нехай місто каштанів завжди буде для вас джерелом натхнення, мирним містом, де здійснюються мрії, і де серце наповнюється любов'ю до рідного краю.

І сьогодні для вас премʼєра оновленої версії мого легендарного хіта, написаним разом із Юрієм Рибчинським – "Хрещатик" звучить урочисто разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту. Для мене це велика відповідальність, радість та честь! Відео вже є на моєму офіційному YouTube-каналі.

Зичу мирного неба над головою, щастя і добробуту! Зі святом, рідний Києве!"

Павло Зібров

Павло Зібров

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