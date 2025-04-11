Разом на червону доріжку: Сара Джессіка Паркер вийшла у світ з чоловіком та доньками-близнючками

Сара Джессіка Паркер, Меттью Бродерік, Маріон та Табіта Бродерік / © Getty Images

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Зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джесіка Паркер з’явилася на публіці в Нью-Йорку. Акторка відвідала прем’єру мюзиклу SMASH на Бродвеї, в Imperial Theatre.

Проте на червону доріжку 60-річна Сара Джессіка вийшла цього разу в компанії своєї сім’ї — чоловіка Меттью Бродеріка та 16-річних дочньок-близнючок Табіти та Меріон.

Сара Джессіка Паркер, Меттью Бродерік, Маріон і Табіта Бродерік / © Getty Images

Паркер одягла чорну мереживну сукню, яку доповнила пальтом, лаковими туфлями та гламурною сумкою зі стразами. Меттью позував перед фотографами у синьому костюмі та яскравій краватці, а от дочки пари вибрали сукні — чорну та зелену. Також на дівчатах були пальта та гарне взуття.

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Маріон і Табіта не часто виходять із батьками на червоні доріжки. Востаннє вони так усі разом сходили публічно до театру 2022 року, подивившись прем’єрний показ нового бродвейського мюзиклу «У джазі лише дівчата».

© Getty Images © Associated Press Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Associated Press Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press Сара Джессіка Паркер / © Getty Images Сара Джессіка Паркер / © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images