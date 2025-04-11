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- Шоу-бізнес
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Разом на червону доріжку: Сара Джессіка Паркер вийшла у світ з чоловіком та доньками-близнючками
Також у пари є син, але він із ними цього разу помічений не був.
Зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джесіка Паркер з’явилася на публіці в Нью-Йорку. Акторка відвідала прем’єру мюзиклу SMASH на Бродвеї, в Imperial Theatre.
Проте на червону доріжку 60-річна Сара Джессіка вийшла цього разу в компанії своєї сім’ї — чоловіка Меттью Бродеріка та 16-річних дочньок-близнючок Табіти та Меріон.
Паркер одягла чорну мереживну сукню, яку доповнила пальтом, лаковими туфлями та гламурною сумкою зі стразами. Меттью позував перед фотографами у синьому костюмі та яскравій краватці, а от дочки пари вибрали сукні — чорну та зелену. Також на дівчатах були пальта та гарне взуття.
Маріон і Табіта не часто виходять із батьками на червоні доріжки. Востаннє вони так усі разом сходили публічно до театру 2022 року, подивившись прем’єрний показ нового бродвейського мюзиклу «У джазі лише дівчата».