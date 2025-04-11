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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

Разом на червону доріжку: Сара Джессіка Паркер вийшла у світ з чоловіком та доньками-близнючками

Також у пари є син, але він із ними цього разу помічений не був.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Джессіка Паркер, Меттью Бродерік, Маріон та Табіта Бродерік

Сара Джессіка Паркер, Меттью Бродерік, Маріон та Табіта Бродерік / © Getty Images

Зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джесіка Паркер з’явилася на публіці в Нью-Йорку. Акторка відвідала прем’єру мюзиклу SMASH на Бродвеї, в Imperial Theatre.

Проте на червону доріжку 60-річна Сара Джессіка вийшла цього разу в компанії своєї сім’ї — чоловіка Меттью Бродеріка та 16-річних дочньок-близнючок Табіти та Меріон.

Сара Джессіка Паркер, Меттью Бродерік, Маріон і Табіта Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер, Меттью Бродерік, Маріон і Табіта Бродерік / © Getty Images

Паркер одягла чорну мереживну сукню, яку доповнила пальтом, лаковими туфлями та гламурною сумкою зі стразами. Меттью позував перед фотографами у синьому костюмі та яскравій краватці, а от дочки пари вибрали сукні — чорну та зелену. Також на дівчатах були пальта та гарне взуття.

Маріон і Табіта не часто виходять із батьками на червоні доріжки. Востаннє вони так усі разом сходили публічно до театру 2022 року, подивившись прем’єрний показ нового бродвейського мюзиклу «У джазі лише дівчата».

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_6 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
238
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