Разом на фотокол: 64-річний Антоніо Бандерас прийшов на світський захід із коханою

Відомий актор і красуня Ніколь позували для фото, тримавшись за руки.

Антоніо Бандерас вийшов на фотокол заходу ELLE for Future 2024 у Мадриді, який проводився у готелі Four Seasons. 64-річний актор мав чудовий вигляд і був у піднесеному настрої.

На захід він одягла класичний чорний смокінг у поєднанні з білою сорочкою та чорною краваткою. За руку Антоніо тримав свою кохану — Ніколь Кімпел.

Жінка одягла з такої нагоди сукню від бренду Alberta Ferretti, яку носила з чорними босоніжками та довгими сережками з камінням.

Антоніо Бандерас / Фото: Getty Images

Ніколь також зробила яскравий вечірній макіяж і трохи змінила колір волосся, адже влітку воно було у неї світлішим. Пара разом відвідала 81-й Венеційський кінофестиваль, який відбувався в Італії. Антоніо Бандерас вийшов тоді на червону доріжку з коханою, яка носила червону сукню та тримала в руці сумку від Bvlgari.

Антоніо Бандерас та Ніколь Кімпель у Венеції / Фото: Associated Press

Зазначимо, що пара разом від 2015 року. Про їхні стосунки стало відомо після того, як Бандерас розлучився з акторкою Мелані Гріффіт.

Читайте також: