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- Шоу-бізнес
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Разом на прем'єру: Джейсон Момоа вийшов на червону доріжку зі своєю дівчиною
Актори Адріа Архона та Джейсон Момоа відвідали разом світову прем’єру серіалу Chief of War, який йтиме на Apple TV+. Захід відбувся на Гаваях — рідному штаті Момоа.
Пара позувала фотографам, обійнявшись. Джейсон одягнув чорні штани, футболку та світло-коричневі черевики з ременем. Також актор доповнив образ традиційним гавайським кейпом із пір'я та прикрасою на шиї. Це вбрання є відсиланням на речі, які колись носив вождь і воїн, який жив на Гаваях і якого в серіалі зіграв Момоа.
Адріа прийшла на захід, щоб підтримати свого бойфренда. Акторка одягла довгу сукню теракотового кольору від бренду Elie Saab. У вбрання було глибоке декольте, шлейф і прикраса на талії у вигляді складок і рюшів.
Нагадаємо, що пара у стосунках із травня 2024 року і вже неодноразово разом з'являлася на публіці. Зокрема Адріа та Джейсон приходили на прем'єру фільму «MINECRAFT: Фільм» та сераулу «Андор».