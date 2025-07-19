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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
1 хв

Разом на прем'єру: Джейсон Момоа вийшов на червону доріжку зі своєю дівчиною

Актори Адріа Архона та Джейсон Момоа відвідали разом світову прем’єру серіалу Chief of War, який йтиме на Apple TV+. Захід відбувся на Гаваях — рідному штаті Момоа.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Адріа Архона та Джейсон Момоа

Адріа Архона та Джейсон Момоа / © Getty Images

Пара позувала фотографам, обійнявшись. Джейсон одягнув чорні штани, футболку та світло-коричневі черевики з ременем. Також актор доповнив образ традиційним гавайським кейпом із пір'я та прикрасою на шиї. Це вбрання є відсиланням на речі, які колись носив вождь і воїн, який жив на Гаваях і якого в серіалі зіграв Момоа.

Адріа прийшла на захід, щоб підтримати свого бойфренда. Акторка одягла довгу сукню теракотового кольору від бренду Elie Saab. У вбрання було глибоке декольте, шлейф і прикраса на талії у вигляді складок і рюшів.

Адріа Архона і Джейсон Момоа / © Getty Images

Адріа Архона і Джейсон Момоа / © Getty Images

Нагадаємо, що пара у стосунках із травня 2024 року і вже неодноразово разом з'являлася на публіці. Зокрема Адріа та Джейсон приходили на прем'єру фільму «MINECRAFT: Фільм» та сераулу «Андор».

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Дата публікації
Кількість переглядів
454
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