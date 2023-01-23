Реабілітувалась після модного провалу: Аманда Голден постала на публіці в новому луку

Британська ведуча знову була заскочена дорогою з роботи.
Щоранку Аманда Голден приїжджає на студію Heart Breakfast Radio Studios у Лондоні, щоб разом із колегами провести ефір. І щоразу після ефіру зірка виходить із будівлі, де розташована радіостанція і потрапляє під приціл фотографів.
Цього понеділка Аманда реабілітувалась після того, як минулої середи невдало підібрала штани до образу. Того дня на ведучій були широкі штани з лампасами від Serena Bute рожевого кольору за 520 доларів, які вона поєднала з довгим пальтом.
А сьогодні Аманда одягла молочно-білі штани зі стрілками вже відповідної довжини, підібравши бежеве пальто, блузку в тон і туфлі-човники із замші на підборах. В руках у зірки була бежева сумка, а на обличчі окуляри в черепаховій оправі. Вона мала дуже стильний вигляд.
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