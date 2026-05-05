Ребел Вілсон показала фото з пологового залу і перший знімок новонародженої дочки

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

46-річна акторка і продюсерка Ребел Вілсон поділилася в Instagram радісною новиною — її дружина, дизайнерка Рамона Агрума, народила їхню другу спільну дитину. Щаслива мама показала фото просто з пологового залу. Зважаючи на все, це були партнерські пологи. Акторка позувала в халаті та захисній шапочці для волосся.

«З гордістю повідомляємо про народження нашої другої доньки, Рози Естель! Яке чудове благословення — ще одна дівчинка! Тепер, 4 травня, нас уже четверо! Ми з Рамоною неймовірно вдячні та щасливі, що наша сім’я поповнилася. Спасибі всім за гарні побажання!» — написала Ребел під публікацією та додала фото новонародженої доньки з їхньою першою спільною дитиною — 3,5-річною донькою Ройс.

Зазначимо, що одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024 року — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман з дизайнеркою у червні 2022-го, коли публічно здійснила камінгаут. Уже на початку листопада того ж року в пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто разом виходить на червоні доріжки заходів.

