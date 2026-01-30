ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Речі, які зроблять ваш образ вишуканим взимку: Андре Тан назвав п’ть основних позицій

Цього сезону важливо знайти баланс між теплом і стилем. Не бійтеся вибирати універсальні, але стильні речі, які легко поєднуються між собою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

«Взимку ми усі хочемо одного — мати дорогий вигляд і бути не як усі у пуховику. Але справа не в бюджеті, а в базі. Стиль це не багато речей — стиль — це правильні речі», — каже дизайнер. Тому він назвав п’ять речей, які роблять образ статусним.

Пальто або пуховик

Це 70% враження. Дешевий крій речі помітно одразу, тому обирайте чітку форму, просту лінію плеча і нейтральні кольори: сірий, чорний, темно-синій бежевий.

Светр

Якісний в’язаний светр з вовни або кашеміру зробить ваш образ дуже дорогим і спокійним. Така річ надасть вашому луку тієї самої «тихої розкоші» про яку усі говорять.

Взуття

Обирайте не тренд, а якість. Краще обрати одну пару з хорошою підошвою і з натуральної шкіри, ніж дуже багато з гірших матеріалів. Погане взуття псує навіть найкраще і найдорожче пальто. Також завжди звертайте увагу на фурнітуру — вона має бути якісною і не дзвеніти під час ходьби.

Штани або джинси

Це основа вашого гардеробу. У речі тканина має бути цупкою, щільною і зроблена з класичних відтінків.

Аксесуари

Це шарф, шапка, рукавички з кашеміру роблять образ завершеним. Обирайте пісочний, кремовий, сірий, шоколадний відтінки — це завжди має гарний і дорогий вигляд.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie