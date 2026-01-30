Речі, які зроблять ваш образ вишуканим взимку: Андре Тан назвав п’ть основних позицій

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

«Взимку ми усі хочемо одного — мати дорогий вигляд і бути не як усі у пуховику. Але справа не в бюджеті, а в базі. Стиль це не багато речей — стиль — це правильні речі», — каже дизайнер. Тому він назвав п’ять речей, які роблять образ статусним.

Пальто або пуховик

Це 70% враження. Дешевий крій речі помітно одразу, тому обирайте чітку форму, просту лінію плеча і нейтральні кольори: сірий, чорний, темно-синій бежевий.

Светр

Якісний в’язаний светр з вовни або кашеміру зробить ваш образ дуже дорогим і спокійним. Така річ надасть вашому луку тієї самої «тихої розкоші» про яку усі говорять.

Взуття

Обирайте не тренд, а якість. Краще обрати одну пару з хорошою підошвою і з натуральної шкіри, ніж дуже багато з гірших матеріалів. Погане взуття псує навіть найкраще і найдорожче пальто. Також завжди звертайте увагу на фурнітуру — вона має бути якісною і не дзвеніти під час ходьби.

Штани або джинси

Це основа вашого гардеробу. У речі тканина має бути цупкою, щільною і зроблена з класичних відтінків.

Аксесуари

Це шарф, шапка, рукавички з кашеміру роблять образ завершеним. Обирайте пісочний, кремовий, сірий, шоколадний відтінки — це завжди має гарний і дорогий вигляд.