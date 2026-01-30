- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
Речі, які зроблять ваш образ вишуканим взимку: Андре Тан назвав п’ть основних позицій
Цього сезону важливо знайти баланс між теплом і стилем. Не бійтеся вибирати універсальні, але стильні речі, які легко поєднуються між собою.
«Взимку ми усі хочемо одного — мати дорогий вигляд і бути не як усі у пуховику. Але справа не в бюджеті, а в базі. Стиль це не багато речей — стиль — це правильні речі», — каже дизайнер. Тому він назвав п’ять речей, які роблять образ статусним.
Пальто або пуховик
Це 70% враження. Дешевий крій речі помітно одразу, тому обирайте чітку форму, просту лінію плеча і нейтральні кольори: сірий, чорний, темно-синій бежевий.
Светр
Якісний в’язаний светр з вовни або кашеміру зробить ваш образ дуже дорогим і спокійним. Така річ надасть вашому луку тієї самої «тихої розкоші» про яку усі говорять.
Взуття
Обирайте не тренд, а якість. Краще обрати одну пару з хорошою підошвою і з натуральної шкіри, ніж дуже багато з гірших матеріалів. Погане взуття псує навіть найкраще і найдорожче пальто. Також завжди звертайте увагу на фурнітуру — вона має бути якісною і не дзвеніти під час ходьби.
Штани або джинси
Це основа вашого гардеробу. У речі тканина має бути цупкою, щільною і зроблена з класичних відтінків.
Аксесуари
Це шарф, шапка, рукавички з кашеміру роблять образ завершеним. Обирайте пісочний, кремовий, сірий, шоколадний відтінки — це завжди має гарний і дорогий вигляд.