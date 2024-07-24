Релаксувала на яхті: Кендалл Дженнер показала фото у купальнику

Кендалл Дженнер поділилася в Instagram знімками з відпочинку.

Модель сфотографували, коли вона релаксувала на яхті посеред водойми після того, як позаймалася серфінгом.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

"Розбудіть дівчину-серфера", – підписала вона світлини.

На Кендалл був купальник, який складався із червоного ліфа-трикутників і чорних плавок. Пляжний лук Дженнер доповнила червоною бейсболкою Ralph Lauren, золотими сережками-кільцями і золотим браслетом.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Модель мала щасливий вигляд. Вона усміхалася і пила освіжувальний коктейль, виблискуючи підтягнутою фігурою.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Нагадаємо, Кендал Дженнер здивувала образами на Vogue World у Парижі.

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