Релаксувала на яхті: Кендалл Дженнер показала фото у купальнику

28-річна модель перебуває у чудовій фізичній формі.
Кендалл Дженнер поділилася в Instagram знімками з відпочинку.
Модель сфотографували, коли вона релаксувала на яхті посеред водойми після того, як позаймалася серфінгом.
"Розбудіть дівчину-серфера", – підписала вона світлини.
На Кендалл був купальник, який складався із червоного ліфа-трикутників і чорних плавок. Пляжний лук Дженнер доповнила червоною бейсболкою Ralph Lauren, золотими сережками-кільцями і золотим браслетом.
Модель мала щасливий вигляд. Вона усміхалася і пила освіжувальний коктейль, виблискуючи підтягнутою фігурою.
Нагадаємо, Кендал Дженнер здивувала образами на Vogue World у Парижі.
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