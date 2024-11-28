Релаксувала у джакузі: зірка OnlyFans у білизні похизувалася величезним бюстом

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans, яка зробила понад 100 пластичних операцій, – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram пікантний знімок із відпочинку у Туреччині.

Жінка релаксувала у джакузі і вирішила сфотографуватися. На ній була білизна кольору айворі, яка складалася зі стрингів і ліфа-смужки з коричневим бантиком. Джес продемонструвала на камеру свій величезний бюст, яким дуже пишається.

Джессіка Алвес/Instagram

У неї було розпущене волосся і, як завжди, насичений макіяж.

"Ставтесь до себе як до коханої людини", – підписала Алвес фото.

Нагадаємо, Джессіка Алвес у світлому комплекті білизни з підтяжками і гартерами продемонструвала свої пишні форми.

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