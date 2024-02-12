Релаксувала у сауні: 58-річна Елізабет Герлі у рожевому бікіні блиснула сексуальним декольте

Акторка обожнює демонструвати своє тіло у стильних купальниках.
Елізабет Герлі показала фоловерам в Instagram, як вона релаксувала у сауні.
На знімках акторка постала у рожевому бікіні. Ліз похизувалася стрункою фігурою і сексуальним бюстом.
Попаритися вона, до речі, прийшла з укладанням із локонами та з макіяжем.
"Доброго ранку. Нехай розпочнеться зарядка, детокс та здорове харчування", – підписала Герлі світлини.
Нагадаємо, Елізабет Герлі обожнює фотографуватися у купальниках. Минулого разу вона продемонструвала спокусливе декольте у блакитному бікіні з камінням.
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