Релаксувала у сауні: 58-річна Елізабет Герлі у рожевому бікіні блиснула сексуальним декольте

Акторка обожнює демонструвати своє тіло у стильних купальниках.

Елізабет Герлі показала фоловерам в Instagram, як вона релаксувала у сауні.

На знімках акторка постала у рожевому бікіні. Ліз похизувалася стрункою фігурою і сексуальним бюстом.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Попаритися вона, до речі, прийшла з укладанням із локонами та з макіяжем.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

"Доброго ранку. Нехай розпочнеться зарядка, детокс та здорове харчування", – підписала Герлі світлини.

Нагадаємо, Елізабет Герлі обожнює фотографуватися у купальниках. Минулого разу вона продемонструвала спокусливе декольте у блакитному бікіні з камінням.

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