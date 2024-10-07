Релаксувала в басейні: Ярослава Магучіх показала знімки в яскравому купальнику

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 сумує за теплими днями.
Ярослава Магучіх опублікувала в Instagram гарні архівні світлини з відпочинку.
Спортсменка купалася в басейні та влаштувала там собі імпровізований фотосет. Вона була одягнена в яскравий різнокольоровий купальник. Свій лук Ярослава доповнила стильними сонцезахисними окулярами.
"Все, з сьогодні осінь відчувається на всі 100%, а так хотілося ще трошки сонця і тепла. А як почався ваш понеділок?" – написала Магучіх у дописі.
Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх продемонструвала стильний осінній образ у картатому жакеті, білому топі в рубчик, чорних шкіряних штанях і кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.
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