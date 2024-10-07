Релаксувала в басейні: Ярослава Магучіх показала знімки в яскравому купальнику

Ярослава Магучіх опублікувала в Instagram гарні архівні світлини з відпочинку.

Ярослава Магучіх / Instagram Ярослави Магучіх

Спортсменка купалася в басейні та влаштувала там собі імпровізований фотосет. Вона була одягнена в яскравий різнокольоровий купальник. Свій лук Ярослава доповнила стильними сонцезахисними окулярами.

Ярослава Магучіх / Instagram Ярослави Магучіх

"Все, з сьогодні осінь відчувається на всі 100%, а так хотілося ще трошки сонця і тепла. А як почався ваш понеділок?" – написала Магучіх у дописі.

Ярослава Магучіх / Instagram Ярослави Магучіх

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх продемонструвала стильний осінній образ у картатому жакеті, білому топі в рубчик, чорних шкіряних штанях і кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Читайте також: