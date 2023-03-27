Релаксує на пляжі: Ксенія Мішина у чорному бікіні продемонструвала струнку і сексуальну фігуру

Акторка показала, як приймає сонячні ванни на відпочинку.

Ксенія Мішина після тривалої роботи над своїм тілом із радістю ділиться з фоловерами в Instagram знімками, на яких демонструє сексуальну схудлу фігуру з гарним рельєфом.

Цього разу акторка опублікувала фото з відпочинку. Красуня позувала у чорному бікіні, хизуючись підтягнутим тілом.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Пляжний лук вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами, сережками-цвяшками і високим хвостом.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

"Ви завжди як білочка в колесі. Так настав час це колесо зробити таким, щоб у ньому приємно було бігати", - підписала Ксенія світлини.

А на вихідних Мішина розбурхала уяву підписників сексуальним луком у латексному кроптопі, стрингах і ботфортах на шпильках. Зірка у провокаційних позах демонструвала результати свого схуднення.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина виклала пікантні знімки з сексуальної фотосесії. Перед об'єктивом фотокамери вона постала у білій романтичній білизні в рубчик із рюшами і маленькими вирізами.

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