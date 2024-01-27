Релаксує на відпочинку: британська модель у рожевому купальнику похихувалася сексуальними сідницями

Арабелла Чі обожнює фотографуватися у купальниках.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку.
На них красуня постала у рожевому купальнику в рубчик. Арабелла продемонструвала струнку фігуру і плаский живіт.
Ще модель не втратила можливості похизуватися пружними сексуальними сідницями.
Чі розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і доповнила пляжний лук золотими сережками і браслетами.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала фігуру у чорному бікіні на зав'язках.
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