Релаксує на відпочинку: британська модель у рожевому купальнику похихувалася сексуальними сідницями

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку.

На них красуня постала у рожевому купальнику в рубчик. Арабелла продемонструвала струнку фігуру і плаский живіт.

Арабелла Чі/Instagrram

Ще модель не втратила можливості похизуватися пружними сексуальними сідницями.

Арабелла Чі/Instagrram

Чі розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і доповнила пляжний лук золотими сережками і браслетами.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала фігуру у чорному бікіні на зав'язках.

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