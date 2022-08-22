Релаксує на відпочинку: Єва Лонгорія у чорному купальнику похизувалася стрункою фігурою

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" перебуває у чудовій фізичній формі.
Єва Лонгорія опублікувала в Instagram знімки з відпочинку, яким вона насолоджується на повну.
Акторка влаштувала імпровізований фотосет на тлі гарного пейзажу. Позувала Єва у чорному купальнику із зав'язками, демонструючи свою струнку фігуру. На обличчі у неї були стильні окуляри.
Волосся Єви було мокрим, адже вона щойно вийшла з води.
Нагадаємо, папараці зазнімкували Лонгорію у Флориді. Акторка була одягнена у чорні лосини, футболку, білу сорочку і кросівки. Лук зірка доповнила сережками-кільцями і золотими прикрасами.
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