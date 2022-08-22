Релаксує на відпочинку: Єва Лонгорія у чорному купальнику похизувалася стрункою фігурою

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram знімки з відпочинку, яким вона насолоджується на повну.

Акторка влаштувала імпровізований фотосет на тлі гарного пейзажу. Позувала Єва у чорному купальнику із зав'язками, демонструючи свою струнку фігуру. На обличчі у неї були стильні окуляри.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Волосся Єви було мокрим, адже вона щойно вийшла з води.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, папараці зазнімкували Лонгорію у Флориді. Акторка була одягнена у чорні лосини, футболку, білу сорочку і кросівки. Лук зірка доповнила сережками-кільцями і золотими прикрасами.

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