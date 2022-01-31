Релаксує в джакузі: Демі Роуз у квітковому купальнику показала пишні груди

Британська "Кім Кардашян" похизувалася сексуальним декольте у романтичному купальнику.

Демі Роуз поповнила свій Instagram новим пікантним фото із відпочинку у теплих краях.

"Давно не було селфі", – написала модель.

Позувала Роуз у джакузі на терасі з видом на пальми. Одягнена Демі була у романтичний купальник із квітковим принтом. Ліф ідеально підкреслив її пишне сексуальне декольте, від якого важко відірвати погляд.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Красуня прямо виставила на камеру свої великі груди, щоб підписники точно звернули на них увагу.

Для фото Демі навіть накрутила волосся та стала в пікантну позу.

Раніше Роуз у прозорій сукні і без білизни похизувалася пишними сідницями.

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