Релаксує в джакузі: Демі Роуз у квітковому купальнику показала пишні груди

Британська "Кім Кардашян" похизувалася сексуальним декольте у романтичному купальнику.
Демі Роуз поповнила свій Instagram новим пікантним фото із відпочинку у теплих краях.
"Давно не було селфі", – написала модель.
Позувала Роуз у джакузі на терасі з видом на пальми. Одягнена Демі була у романтичний купальник із квітковим принтом. Ліф ідеально підкреслив її пишне сексуальне декольте, від якого важко відірвати погляд.
Красуня прямо виставила на камеру свої великі груди, щоб підписники точно звернули на них увагу.
Для фото Демі навіть накрутила волосся та стала в пікантну позу.
Раніше Роуз у прозорій сукні і без білизни похизувалася пишними сідницями.
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