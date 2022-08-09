Рене Зеллвегер, яка змінила обличчя до невпізнанності, виступила проти "омолоджувальних" процедур

Голлівудська акторка Рене Зеллвегер зробила гучну заяву у своєму новому інтерв'ю, сказавши, що вона виступає проти "омолоджувальних" косметичних процедур і вважає, що для того, щоб бути яскравими та красивими, жінкам необхідно навчитися приймати свій вік.

Рене Зеллвегер поговорила про красу у своєму новому інтерв'ю для The Sunday Times. 53-річна дворазова володарка премії "Оскар" поділилася, що кілька років тому, коли їй виповнилося 50 років, вона наче прийшла до тями і зрозуміла, що не могла дочекатися, коли ж цей день настане, бо вона раптом зрозуміла, що вважає себе кращою і красивішою ніж була у 20-річному віці.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

"50-річчя здавалося абсолютно новим початком без будь-якої нісенітниці, моментом, коли ви можете перестати слухати всі ці голоси у своїй голові і всі ці очікування та проекції, які люди очікують від вас, і можете стати справжнім собою", — зізналася акторка.

У розмові зайшла мова і про той час, коли Рене Зеллвегер (за чутками) перенесла пластичну операцію, яка змінила її зовнішність до невпізнання.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

У статті Huffington Post від 2016 року Рене, мабуть, заперечувала, що перенесла операцію щодо зміни зовнішнього вигляду очей, хоча формулювання було досить розпливчастим, щоб залишити місце для маневру, пише Daily Mail. Але тепер Зеллвегер набридли косметичні процедури, які рекламуються таким чином, щоб переконати людей у тому, що їм потрібно мати молодший вигляд за свій справжній вік.

"Всі ці оголошення, які говорять нам, що нам не потрібно мати вигляд на свій справжній вік, якщо ми просто купимо всі їхні креми, їх засоби і все те сміття, яке вони хочуть нам продати?", - розмірковує акторка в новому інтерв'ю. "Це що, мені кажуть, що я більше не цінна, тому що мені 53 роки? Це те, що ви кажете? Є велика різниця між тим, щоб бути найкращим, найяскравішим собою та бажанням бути тим, ким ви не є. Щоб бути яскравим і красивим, ви повинні прийняти свій вік", - підсумувала зірка.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Рене не зізналася, чи справді робила операцію на обличчі десять років тому, але згодом вона зробила все, щоб повернути все, як було. І це їй вдалося.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, акторка Дженніфер Гарнер нещодавно пояснила, чому вона проти ботоксу.

Читайте також: