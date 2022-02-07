Рейчел Броснаген покаталася на ковзанах з колегами за серіалом "Дивовижна місіс Мейзел"

Рейчел Броснаген покаталася на ковзанах з колегами за серіалом "Дивовижна місіс Мейзел"

Для заходу вона обрала монохромний образ.

Акторка Рейчел Броснаген прийшла на незвичайний захід у суботу — вечір катання на ковзанах, присвячений виходу нового сезону комедійного серіалу "Дивовижна місіс Мейзел". Компанію знаменитості склали її колеги, а сам захід відбувався у Брайант-парку в Нью-Йорку.

Зірка обрала для заходу лук у гірчичних тонах, у якому поєднала з пальто від Sergio Hudson, яке доповнював широкий пасок , лосини та водолазку. Також у її вбранні присутні жовті рукавички та черевики на платформі.

Рейчел Броснаген / Associated Press

Рейчел покаталася на ковзанах і трохи розбавила гламурний лук теплою шапкою з помпоном.

Рейчел Броснаген / Associated Press

Рейчел Броснаген / Associated Press

Нагадаємо, що серіал "Дивовижна місіс Мейзел" вийде на екрани 18 лютого.

Читайте також: