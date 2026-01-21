- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
Рейчел МакАдамс отримала зірку на Алеї слави і вперше з’явилася на публіці з бойфрендом
Акторка та її партнер довго приховували свої стосунки від громадськості, але після 10 років вони вперше офіційно з’являться разом як пара.
Американська акторка Рейчел МакАдамс отримала свою зірку на Алеї слави в Голлівуді. Для цієї святкової нагоди вона обрала лук від бренду Burc Akyol, який включав чорний топ без бретелей, але з баскою і цікавою деталлю на ліфі, а також спідницю-олівець кремового відтінку.
Вбрання акторка доповнила прикрасами від Tiffany & Co. та чорними мюлями від Larroude з креативними фігурними підборами. Також Рейчел зробила лаконічний макіяж, а її зачіска була з об’ємними локонами.
Підтримати акторку пришли її батьки — Лукас та Сандра МакАдамси. Вони позували з донькою, тримаючись за руки.
Також під приціл фотографів потрапив сценарист Джеймі Лінден — партнер акторки. Пара разом від 2016 року і у них двоє спільних дітей — син та донька. Рейчел зазвичай не коментує особисте життя і не показує дітей на публіці. Також попри стосунки МакАдамс та Ліндена, які тривають вже десять років, вони ніколи не ходили разом червоною доріжкою.
Однак, окрім бойфренда, Рейчел МакАдамс також прийшов підтримати її колега — ірландський актор Донал Глісон. Вони разом знялися у романтичному фільмі «Бойфренд з майбутнього».