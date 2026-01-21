Рейчел МакАдамс отримала зірку на Алеї слави і вперше з’явилася на публіці з бойфрендом

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Американська акторка Рейчел МакАдамс отримала свою зірку на Алеї слави в Голлівуді. Для цієї святкової нагоди вона обрала лук від бренду Burc Akyol, який включав чорний топ без бретелей, але з баскою і цікавою деталлю на ліфі, а також спідницю-олівець кремового відтінку.

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Вбрання акторка доповнила прикрасами від Tiffany & Co. та чорними мюлями від Larroude з креативними фігурними підборами. Також Рейчел зробила лаконічний макіяж, а її зачіска була з об’ємними локонами.

Рейчел МакАдамс з батьками / © Associated Press

Підтримати акторку пришли її батьки — Лукас та Сандра МакАдамси. Вони позували з донькою, тримаючись за руки.

Також під приціл фотографів потрапив сценарист Джеймі Лінден — партнер акторки. Пара разом від 2016 року і у них двоє спільних дітей — син та донька. Рейчел зазвичай не коментує особисте життя і не показує дітей на публіці. Також попри стосунки МакАдамс та Ліндена, які тривають вже десять років, вони ніколи не ходили разом червоною доріжкою.

Рейчел МакАдамс з бойфрендом / © Associated Press

Однак, окрім бойфренда, Рейчел МакАдамс також прийшов підтримати її колега — ірландський актор Донал Глісон. Вони разом знялися у романтичному фільмі «Бойфренд з майбутнього».

Рейчел МакАдамс та Донал Глісон / © Associated Press