ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

Рейчел МакАдамс сфотографували папараці у Лос-Анджелесі в сукні з ґудзиками

Акторка підкрестила фігуру сукнею-сорочкою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рейчел МакАдамс

Рейчел МакАдамс / © Getty Images

Рейчел МакАдамс з’явилася на публіці після того, як отримала свою іменну зірку на Алеї слави у Голлівуді. Акторку сфотографували дорогою на інтерв’ю шоу Jimmy Kimmel Live.

Одягнена Рейчел була стильно і лаконічно. Зокрема акторка обрала темно-синю сукню від бренду A.W.a.K.E. з довгими рукавами, декольте та великими білими ґудзиками. Образ доповнила зачіска із зібраним волоссям та білі мюлі з відкритими пальцями від популярного бренду Jude.

Рейчел МакАдамс / © Getty Images

Рейчел МакАдамс / © Getty Images

Під час інтерв’ю акторка розповіла про те, як отримала зірку на Голлівудській алеї слави, як її родина та друзі приїхали з Канади, щоб відсвяткувати разом із нею, як у дитинстві вона відвідувала театральний табір, як мала погане відчуття орієнтиру, як одягалася на прослуховування та брала з собою реквізит.

До речі, під час урочистого встановлення зірки на Алеї слави Рейчел прийшов підтримати її партнер сценарист Джеймі Лінден. Пара разом від 2016 року і у них двоє спільних дітей — син та донька. Раніше вони не виходили разом на червону доріжку.

Рейчел МакАдамс з бойфрендом / © Associated Press

Рейчел МакАдамс з бойфрендом / © Associated Press

Образи акторки Рейчел Макадамс — зірки "Щоденника пам'яті" (5 фото)

Рейчел Макадамс / © Getty Images

Рейчел Макадамс / © Getty Images

Рейчел Макадамс / © Getty Images

Рейчел Макадамс / © Getty Images

Рейчел Макадамс / © Associated Press

Рейчел Макадамс / © Associated Press

Рейчел Макадамс / © Associated Press

Рейчел Макадамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie