Рейчел МакАдамс сфотографували папараці у Лос-Анджелесі в сукні з ґудзиками

Рейчел МакАдамс / © Getty Images

Рейчел МакАдамс з’явилася на публіці після того, як отримала свою іменну зірку на Алеї слави у Голлівуді. Акторку сфотографували дорогою на інтерв’ю шоу Jimmy Kimmel Live.

Одягнена Рейчел була стильно і лаконічно. Зокрема акторка обрала темно-синю сукню від бренду A.W.a.K.E. з довгими рукавами, декольте та великими білими ґудзиками. Образ доповнила зачіска із зібраним волоссям та білі мюлі з відкритими пальцями від популярного бренду Jude.

Рейчел МакАдамс / © Getty Images

Під час інтерв’ю акторка розповіла про те, як отримала зірку на Голлівудській алеї слави, як її родина та друзі приїхали з Канади, щоб відсвяткувати разом із нею, як у дитинстві вона відвідувала театральний табір, як мала погане відчуття орієнтиру, як одягалася на прослуховування та брала з собою реквізит.

До речі, під час урочистого встановлення зірки на Алеї слави Рейчел прийшов підтримати її партнер сценарист Джеймі Лінден. Пара разом від 2016 року і у них двоє спільних дітей — син та донька. Раніше вони не виходили разом на червону доріжку.

Рейчел МакАдамс з бойфрендом / © Associated Press