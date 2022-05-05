Режисер фільму "Емма" відвідала Met Gala у капелюсі від українського дизайнера Руслана Багінського

2 травня в Нью-Йорку відбулася головна фешнподія року, яка носить негласну назву "Оскара" моди, оскільки збирає на червоній доріжці найзнаменитіших зірок у розкішних та дорогих образах.

Відома американська фотографка та режисерка Отем де Вайлд стала гостею щорічного благодійного костюмованого балу Met Gala. На червоній доріжці вона з'явилася в золотистому вбранні, прикрашеному паєтками, від бренду Kate and Laura Mulleavy, яке доповнила капелюхом із широкими крисами від українського дизайнера Руслана Багінського.

Отем де Вайлд / Associated Press

"Дякую за значний внесок у моє вбрання моїх сміливих українських друзів із @ruslanbaginskiy_hats…", — написала вона в Instagram.

Варто зазначити, що для Отем це перше відвідування Met Gala, а прославилася вона багаторічною роботою з музикантами, знімаючи для них обкладинки та кліпи. 2020 року вона дебютувала як режисерка повнометражного фільму "Емма", в якому знялася висхідна зірка Аня Тейлор-Джой.

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