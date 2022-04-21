Режисер останнього філму бондіани Кері Фукунага про війну в Україні: "Ми бачили цивільних убитих та скалічених"

Режисер останнього філму бондіани Кері Фукунага про війну в Україні: "Ми бачили цивільних убитих та скалічених"

Іменитий голівудський режисер Кері Фукунага перебуває в Україні із гуманітарною місією. 44-річний американець став свідком звірств, які коїть російська армія і був вражений жорстокістю агресора.

Кері Фуканага - режисер, який зняв 25 фільм бондіани "Не час помирати", також саме він був режисером першого сезону телесеріалу каналу HBO "Справжній детектив". Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, режисер приїхав до Львова, а потім до Києва.

Кері Фукунага та виконавці головних ролей у фільмі "Не час помирати" / Associated Press

Про те, чим голівудський режисер займається в Україні йдеться у репортажі Оксани Ткаченкою.

На початку березня 44-річний режисер поставив свою голівудську карєру на паузу. Камеру та знімальний майданчик він поміняв на буси із гуманітаркою в Україні. Приїхав разом із всесвітньо відомим шеф-кухарем Хосе Андресом. Його World Central Kitchen вже понад 10 років годує людей у зонах стихійного лиха. Тепер вони приїхали годувати і українців. Із гуманітарною місією Хосе та Кері вже встигли обїздити звільнену від окупантів Київщину.

Нещодавно світлина, на якій Кері тримає на руках переляканого песика, якого власноруч врятував з-під завалів у селі Дергачі, що на Харківщині, облетіла соцмережі.

My best new friend #CaryFukunaga an amazing individual helping us @WCKitchen for weeks, found and saved a best friend under the rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things!#ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl — José Andrés (@chefjoseandres) April 15, 2022

На Харківщині, каже Кері Фукунага, він мав нагоду дуже добре ознайомитися із тактикою російського агресора:

"Я був тут цього дня. Ми бачили цивільних убитих та скалічених. Російське міністерство оборони оприлюднило вигадану історію. Тут не було жодних військових втрат, жодного армійця поблизу місця нападу. Просто звичайні люди, які насолоджувалися сонячними весняними днями на лавках у парку на вулицях та поблизу власних будинків."

Гатять росіяни переважно уночі. Наслідки ударів можна побачити над ранок. Лише кілька днів тому прилетіло по кухні, яка допомагала організації World Central Kitchen. Але найдужче американського режисера вразили ось ці кадри, як медик з Червоного Хреста не відходив від пораненої жінки у Харкові. Поки усі інші побігли ховатися.

"Великодня неділя, Харків. Перший захисник Українського Червоного Хреста Денис Петренко залишається з жертвою ракетного обстрілу під час другого обстрілу. Російські війська використовують тактику, відому як «подвійні удари», яка навмисно спрямована на тих, хто прийшов допомагати."

Історіями звичайних, але дуже сміливих українців Фукунага ділиться зі своїми підписниками у соцмережах, так само як і розповідає про звірства росіян.

А собаку, яку Кері знайшов у Дергачах, він вирішив назвати Шевою - на честь Тараса Григоровича. Але поки собі цуцика не забирає, каже - хоче спершу переконатися, чи у нього немає справжніх власників.

Режисер Кері Фукунага приїхав до України з гуманітарною місією

Читайте також: