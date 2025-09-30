Результат вас здивує: Торі Спеллінг сама собі підстригла волосся і показала, що з цього вийшло

Торі Спеллінг / © Getty Images

Торі Спеллінг вирішила змінити свою зачіску. Вона сама насмілилася підстригти собі волосся — що з цього вийшло, актора показала в Instagram.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Тепер Торі власниця ідеально рівного платинового боб-каре. Їй дуже пасує ця зачіска. Виявляється, Спеллінг має чудові вміння у перукарській майстерності.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Свій аутфіт акторка доповнила вечірнім макіяжем із коричневою помадою та золотим ланцюжком.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

«Я сама собі підстригла волосся і мені це сподобалося… Назвіть це спонтанністю чи бунтарською енергією, але за годину до вчорашньої події я вирішила підстригти волосся сама! Чоп-чоп.

Повна прозорість: @stella_mcdermott08 мусила підстригти мені волосся ззаду. Я відчувала потребу в змінах. Позбутися старого та додати нове. Я не припиняла усміхатися та сяяти. Зміни починаються зсередини, але іноді буквальна фізична зміна може підживити душу», — написала акторка у дописі.

© Instagram Торі Спеллінг

Нагадаємо, Торі Спеллінг продемонструвала яскравий пляжний лук у купальнику і сітчастому халаті з квітковим принтом.