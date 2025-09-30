ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
550
Час на прочитання
1 хв

Результат вас здивує: Торі Спеллінг сама собі підстригла волосся і показала, що з цього вийшло

52-річна акторка, зірка серіалу «Беверлі-Гіллз» відчула, що потребує зовнішнього перевтілення, тож вона змінила імідж.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Getty Images

Торі Спеллінг вирішила змінити свою зачіску. Вона сама насмілилася підстригти собі волосся — що з цього вийшло, актора показала в Instagram.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Тепер Торі власниця ідеально рівного платинового боб-каре. Їй дуже пасує ця зачіска. Виявляється, Спеллінг має чудові вміння у перукарській майстерності.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Свій аутфіт акторка доповнила вечірнім макіяжем із коричневою помадою та золотим ланцюжком.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

«Я сама собі підстригла волосся і мені це сподобалося… Назвіть це спонтанністю чи бунтарською енергією, але за годину до вчорашньої події я вирішила підстригти волосся сама! Чоп-чоп.

Повна прозорість: @stella_mcdermott08 мусила підстригти мені волосся ззаду. Я відчувала потребу в змінах. Позбутися старого та додати нове. Я не припиняла усміхатися та сяяти. Зміни починаються зсередини, але іноді буквальна фізична зміна може підживити душу», — написала акторка у дописі.

/ © Instagram Торі Спеллінг

© Instagram Торі Спеллінг

Нагадаємо, Торі Спеллінг продемонструвала яскравий пляжний лук у купальнику і сітчастому халаті з квітковим принтом.

Дата публікації
Кількість переглядів
550
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie