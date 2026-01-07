ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
117
1 хв

Ріанна блиснула пишними формами в червоній мереживній білизні

Зірка знялася в рекламі власного бренду.

Юлія Кудринська
Ріанна

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

37-річна барбадоська співачка Ріанни приміряла декілька ефектних комплектів з нової колекції свого бренду Savage x Fenty. Вона позувала в червоній спідній білизні, яка ефектно підкреслила її пишні форми.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Колекція присвячена майбутньому Дню Валентина, тому не дивно, що вона виконана в таких відтінках. Співачка приміряла образ Афродіти — давньогрецької богині кохання і краси.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Волосся співачки було розпущене, а на її обличчі був природний макіяж із рожевими рум’янами. «Афродіта була дикункою», — підписала фото Ріанна.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Зазначимо, бренд Savage x Fenty було засновано 2018 року, він став популярним завдяки своєму акценту на інклюзивність. Бренд пропонує широкий розмірний ряд і наголошує на тому, що краса існує в усіх формах і розмірах. Сама Ріанна бере активну участь у рекламних компаніях, демонструє моделі білизни та підкреслює послання бренду про любов до себе і прийняття.

Раніше, нагадаємо, Ріанна в червоній шкірянці та пітонових туфлях потрапила під приціл папараці. Поп-діва вкотре довела, що вона — справжня королева вуличного стилю.

Образи Ріанни на світських заходах і у звичайному житті (40 фото)

117
