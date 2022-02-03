Ріанна опублікувала перше фото своєї вагітності у Instagram

Протягом усієї вагітності співачка приховувала живіт і нічого не афішувала, але вчора раптово поділилася знімком у соцмережі.

Декілька днів тому стало відомо, що Ріанна вперше стане мамою. Зірка красиво розповіла про вагітність серією знімків із оголеним животом та у рожевому пальті Chanel, які були зроблені в Нью-Йорку.

33-річна співачка чекає на первістка від свого коханого — репера A$AP Rocky. Вчора Рірі вперше опублікувала у Instagram фото, на якому показує живіт. На знімку вона стоїть у ванній кімнаті одягнена в оверсайз футболку та рукавички. Волосся співачки зібране в зачіску, як на фотосесії.

Пара публічно не говорила про вагітність і не повідомляла дату пологів, проте чутки про те, що співачка при надії, почали з'являтися ще в листопаді, коли вона вирушила на Барбадос.

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