Ріанна підкреслила фігуру спідньою білизною з забавним принтом

Бренд Savage x Fenty 36-річної барбадоської співачки Ріанни користується шаленою популярністю, його новинки розкуповують за лічені хвилини віддані шанувальники зірки. Часто у рекламі знімається сама співачка.

instagram.com/savagexfenty

Нова колекція бренду Savage X Smurfs присвячена майбутньому анімаційному фільму "Смурфіки", в якому Ріанна озвучила одну з героїнь — Смурфетту. Спідню білизну із кумедним принтом у вигляді блакитних гномиків у квітах та блакитний спортивний костюм приміряла для реклами сама Ріанна.

instagram.com/savagexfenty

instagram.com/savagexfenty

Співачка також знімалася для святкової колекції спідньої білизни Savage x Fenty, присвяченої Дню святого Валентина. Тоді вона приміряла образ Купідона і позувала в червоній мереживній білизні.

instagram.com/badgalriri

Раніше, нагадаємо, Ріанна у стильному образі потрапила під приціл папараці. На ній був костюм з деніму, що складався з жакету та широких джинсів. Зверху вона одягла шкіряний чорний тренч із поясом.

Ріанна / Фото: Getty Images

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