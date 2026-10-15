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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Ріанна позувала з трьома дітьми в однакових різдвяних піжамах

Американська співачка та підприємниця влаштувала сімейну фотосесію для свого бренду Savage X Fenty.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ріанна з дітьми

Ріанна з дітьми / © Інстаграм Ріанни

38-річна Ріанна позувала разом із трьома дітьми в однакових святкових піжамах, а її однорічна донька Рокі Айріш уперше взяла участь у рекламній кампанії бренду.

На нових знімках зірка зазнімкована разом із синами RZA Ательстоном і Райотом, а також молодшою донькою Рокі. Сім’я приміряла червоно-білі комбінезони з капюшонами та візерунком у вигляді сніжинок. Співачка обрала дорослу модель Forever Savage Hooded Onesie, а діти — зменшені версії для малюків.

(перегортайте фото вправо)

Фотосесію організували в зимовій обстановці з м’яким штучним снігом, святковими прикрасами та плюшевими іграшками.

Окрім фотографій Ріанна опублікувала відео, на якому діти граються з блискучими ялинковими іграшками та розглядають декорації.

«Просто розпочинаємо затишний сезон!» — підписала допис зірка, додавши жартівливу фразу про те, що її «банда» продається окремо. Батько дітей, репер A$AP Rocky, також відреагував на знімки, залишивши в коментарях емодзі у вигляді серця та слово «Банда».

Для Рокі це перша поява в рекламній кампанії Savage X Fenty.

Нагадаємо, Ріанна виховує трьох дітей разом із A$AP Rocky. Їхній старший син RZA народився у 2022 році, Райот — у 2023-му, а донька Рокі з’явилася на світ у вересні 2025 року. Окрім музичної кар’єри співачка розвиває власні бренди косметики та нижньої білизни.

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