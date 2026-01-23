ТСН у соціальних мережах

Ріанна та A$AP Rocky продовжують розширювати межі нашого уявлення про моду та стиль

Стиль цієї пари щоразу дивує і інтригує, адже ніхто із зірок не одягається так сміливо і яскраво як вони.

Ріанна та A$AP Rocky

Ріанна та A$AP Rocky / © Getty Images

Протягом останніх кількох днів Ріанна та її партнер A$AP Rocky змушували шанувальників з цікавістю розглядати кожен їхній образ, адже пара регулярно з’явилася у Нью-Йорку, де кілька разів за день демонструвала різні вбрання.

Прибули вони до цього міста, оскільки A$AP Rocky займається просуванням свого нового альбому Don’t Be Dumb, а Ріанна його підтримує. Трьох дітей пари помітно з ними не було, ймовірно вони їх з собою не взяли.

Ріанна та A$AP Rocky / © Getty Images

Ріанна та A$AP Rocky / © Getty Images

Новий вуличний лук Ріанни включав білий бомбер з косами та кардиган помаранчевого кольор з колекції французького Модного дому Dior весна-літо 2026, розробленої Джонатаном Андерсоном. Вона поєднала верх із чорними легінсами та доповнила його туфлями-човниками зі зміїної шкіри Amina Muaddi, масивними прямокутними окулярами та сумкою Louis Vuitton. Головним акцентом образу став величезний шарф з кольоровими смужками.

A$AP Rocky ж образ штани пісочного кольору, зелену куртку та кросівки. Гламурною ноткою обрузу стали навушники білого кольору.

