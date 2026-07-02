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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

Ріанна у яскравому сміливому образі позувала на надувному павичі

Співачка взяла участь у літній рекламній кампанії свого бренду.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Ріанна

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

38-річна барбадоська співачка Ріанна стала головною зіркою літньої промокампанії нової колекції свого бренду спідньої білизни Savage x Fenty.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Для знімань зірка приміряла яскравий сонячно-жовтий мереживний комплект білизни, який доповнила картатою сорочкою в тон та атласними босоніжками з флористичним принтом. Волосся зірки було розпущене, а на її обличчі був макіяж з акцентом на рожеві рум’яна.

Образ Ріанни вийшов водночас невимушеним і ефектним, ідеально передаючи літній настрій. На одному зі знімків вона була зазнімкована на надувному павичі.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна, як завжди, сама виступає обличчям більшості рекламних кампаній свого бренду, який від моменту запуску здобув популярність завдяки інклюзивному підходу та широкому вибору моделей для жінок із різними типами фігури.

Нагадаємо, що раніше Ріанна та A$AP Rocky влаштували вечірку з нагоди четвертої річниці народження сина.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
248
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