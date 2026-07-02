Ріанна у яскравому сміливому образі позувала на надувному павичі

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

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38-річна барбадоська співачка Ріанна стала головною зіркою літньої промокампанії нової колекції свого бренду спідньої білизни Savage x Fenty.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Для знімань зірка приміряла яскравий сонячно-жовтий мереживний комплект білизни, який доповнила картатою сорочкою в тон та атласними босоніжками з флористичним принтом. Волосся зірки було розпущене, а на її обличчі був макіяж з акцентом на рожеві рум’яна.

Образ Ріанни вийшов водночас невимушеним і ефектним, ідеально передаючи літній настрій. На одному зі знімків вона була зазнімкована на надувному павичі.

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Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна, як завжди, сама виступає обличчям більшості рекламних кампаній свого бренду, який від моменту запуску здобув популярність завдяки інклюзивному підходу та широкому вибору моделей для жінок із різними типами фігури.

Нагадаємо, що раніше Ріанна та A$AP Rocky влаштували вечірку з нагоди четвертої річниці народження сина.

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