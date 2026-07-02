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- Шоу-бізнес
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Ріанна у яскравому сміливому образі позувала на надувному павичі
Співачка взяла участь у літній рекламній кампанії свого бренду.
38-річна барбадоська співачка Ріанна стала головною зіркою літньої промокампанії нової колекції свого бренду спідньої білизни Savage x Fenty.
Для знімань зірка приміряла яскравий сонячно-жовтий мереживний комплект білизни, який доповнила картатою сорочкою в тон та атласними босоніжками з флористичним принтом. Волосся зірки було розпущене, а на її обличчі був макіяж з акцентом на рожеві рум’яна.
Образ Ріанни вийшов водночас невимушеним і ефектним, ідеально передаючи літній настрій. На одному зі знімків вона була зазнімкована на надувному павичі.
Ріанна, як завжди, сама виступає обличчям більшості рекламних кампаній свого бренду, який від моменту запуску здобув популярність завдяки інклюзивному підходу та широкому вибору моделей для жінок із різними типами фігури.
Нагадаємо, що раніше Ріанна та A$AP Rocky влаштували вечірку з нагоди четвертої річниці народження сина.