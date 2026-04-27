Ріанна у луках від відомих брендів та діамантах сяяла перед фотографами у Індії

Ріанна / © Getty Images

Реклама

Ріанна відвідала Індію, оскільки там відбувся запуск її косметичного бренду Fenty Beauty у Мумбаї. Бренд став ексклюзивно доступним через компанії Reliance Retail і Sephora. Перша належить родині Амбані, представницею якої є світська левиця Іша Амбані, тому не дивно, що вона позувала для фото разом із зіркою.

Ріанна і Іша Амбані / © Getty Images

Ріанна спершу вийшла до фотографів у чорній довгій сукні Alaia з колекції осінь-зима 2026, яка мала оригінальну деталь — шкіряну вставку спереду під рептилію.

Ріанна / © Getty Images

Образ зірка доповнила чорними мюлями з таким же тисненням і розкішними квітковими прикрасами з діамантами.

Реклама

Також Ріанна прийшла на ще один захід присвячений запуску бренду, однак вже у кардинально інакшому образі, який був у гірчичному відтінку — ансамблі від бренду Mugler з колекції осінь-зима 2026, який доповнила тими ж приголомшливими коштовностями.

Ріанна / © Getty Images

До речі, у Індії з родиною Амбані зірка проводить час не вперше, адже також 2024 року вона відвідувала весілля Ананта Амбані та Радхіки Мерчант.