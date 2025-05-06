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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Ріанна вагітна втретє: співачка стильним вбранням підкреслила великий живіт на Met Gala

37-річна артистка зі своїм бойфрендом репером A$AP Rocky чекають на третю дитину.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ріанна

Ріанна / © Associated Press

Ріанна вирішила оригінально оголосити про свою третю вагітність. Вона відвідала Met Gala 2025, де продемонструвала уже достатньо великий живіт.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Перед фотографами попзірка з’явилася у стильному вбранні від бренду Marc Jacobs. На ній був чорний вкорочений смокінг, сірий смугастий топ-корсет, який підкреслив її вагітний живіт, і чорна спідниця у смужку, яка імітувала довгий жакет із зав’язаними ззаду рукавами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Ефектним доповненням її луку був великий чорний капелюх, із-під якого ззаду визирала довга коса, білий комір із короткою бордовою краваткою у білий горошок, а також синя хустка-паше у білий горошок у надгрудній кишені.

/ © Associated Press

© Associated Press

Рірі взула чорно-білі гостроносі туфлі з бантиками і завершила аутфіт дорогоцінними прикрасами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нагадаємо, Ріанна про свою другу вагітність теж оголосила оригінально — під час свого виступу на Супербоулі. Першу дитину барбадоська артистка народила 13 травня 2022 року, а другу — 3 серпня 2023 року. У неї двоє синів.

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