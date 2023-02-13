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Ріанна виступила на "Супербоулі": що відомо про червоне вбрання співачки

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1195
Час на прочитання
2 хв
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Ріанна виступила на "Супербоулі": що відомо про червоне вбрання співачки

Ріанна / Фото: Associated Press

Цей виступ точно увійде до історії, тому пропонуємо дізнатися, у що була одягнена зірка під час нього на сцені.

Ріанна після тривалої перерви у музичній діяльності грандіозно повернулася у світ шоубізнесу, презентувавши ефектний перфоманс у перерві "Супербоулу".

Ріанна / © Associated Press
Ріанна / Фото: Associated Press

Зірка виконала свої найвідоміші хіти в червоному вільному комбінезоні, під яким вона мала червону водолазку і пластикове бандо, що повторювало форму грудей.

Лук Ріанни був виготовлений спеціально для її виступу на шоу. Образ складався з ексклюзивного пальта від Alaïa, комбінезону з блискавками та кишенями від Loewe, а також червоних кросівок MM6 Maison Margiela x Salomon, які ідеально вписувалися в образ.

Ріанна / © Associated Press
Ріанна / Фото: Associated Press

Не обійшлося, ясна річ, і без прикрас. Суперзірка доповнила свій образ вінтажними брошками від Joseph Saidian & Sons, каблучкою Bayco, сережками Messika, та годинником з червоним ремінцем від Jacob & Co.

Ріанна / © Associated Press
Ріанна / Фото: Associated Press

Волосся Рірі було зібране у високий хвіст, а на її обличчя падало кілька пасм. Макіяж співачки також був зроблений у кольоровій гамі її образу і включав блискучі тіні та ефектні червоні губи.

Ріанна / © Associated Press
Ріанна / Фото: Associated Press

Також під час фінальної пісні співачка ніжно погладила свій живіт, натякнувши, що вдруге вагітна. Для Ріанни та її коханого Ракіма Ателастона Маєрса, більш відомого як ASAP Rocky, це буде вже друга дитина.

Ріанна / © Associated Press
Ріанна / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1195
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