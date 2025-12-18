ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
2 хв

Ріанна знову вийшла у світ в улюбленому взутті від Amina Muaddi

Ріанна навіть коли просто йде на шопінг має вигляд неначе зібралась на модний захід чи червону доріжку, адже завжди вміє бути стильною.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

У луку, який, ймовірно, багатьом хочеться повторити цієї зими, співачку і засновницю Fenty Beauty помітили у Лос-Анджелесі. Ріанна після шопінгу у магазині The Gap у торговому центрі йшла до своєї машини у супроводі охорони і навіть у такий простий і повсякденний момент свого життя мала вигляд суперзірки.

Поверх простої білої футболки співачка одягла яскраву червону шкіряну куртку з об’ємними рукавами та застібкою-блискавкою. Вона поєднала її з вільними чорними штанами з низьким посадженням від Celine та доповнила їх золотим поясом-ланцюжком. Вона також одягла кілька золотих ланцюжків на шию, щоб доповнити образ, а також великі діамантові сережки-цвяшки.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Шикарним доповненням простого луку стало взуття — Ріання взула туфлі на підборах зі зміїної шкіри від Amina Muaddi у класичному стилі стилі Мері Джейн.

Нагадаємо, що Ріанну та Муадді пов’язує давня дружба та співпраця, які тривають уже багато років. Вони почали співпрацювати 2018 року, коли стиліст Ріанни, Джаліл Вівер, купив взуття цього бренду для зірки. Відтоді співачка стала прихильницею бренду, що призвело до того, що компанія Amina Muaddi допомогла їй розробити взуття для бренду Fenty.

Тепер співачку можна дуже часто побачити у взутті від Amina Muaddi. Однією їз її улюблених пар стали чоботи на підборах із зміїної шкіри, які Ріанна поєднує із найрізноманітнішими образами: штанами, сукнями та вечірніми луками.

Ріанна у чоботах Amina Muaddi / © Getty Images

Ріанна у чоботах Amina Muaddi / © Getty Images

Однак колекція від цього бренду у зірки величезна і налічує десятки пар різного стилю, вартості та кольору. Пропонуємо подивитись які туфлі та чоботи від Amina Muaddi Ріанна має і як їх поєднує.

Ріанна у білих туфлях Amina Muaddi / © Getty Images

Ріанна у білих туфлях Amina Muaddi / © Getty Images

Ріанна у лаконічних босоніжках від Amina Muaddi / © Associated Press

Ріанна у лаконічних босоніжках від Amina Muaddi / © Associated Press

Образи Ріанни на світських заходах і у звичайному житті (40 фото)

Рианна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна и A$AP Rocky_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна и ASAP Rocky_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie