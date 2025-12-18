Ріанна знову вийшла у світ в улюбленому взутті від Amina Muaddi

Ріанна / © Getty Images

У луку, який, ймовірно, багатьом хочеться повторити цієї зими, співачку і засновницю Fenty Beauty помітили у Лос-Анджелесі. Ріанна після шопінгу у магазині The Gap у торговому центрі йшла до своєї машини у супроводі охорони і навіть у такий простий і повсякденний момент свого життя мала вигляд суперзірки.

Поверх простої білої футболки співачка одягла яскраву червону шкіряну куртку з об’ємними рукавами та застібкою-блискавкою. Вона поєднала її з вільними чорними штанами з низьким посадженням від Celine та доповнила їх золотим поясом-ланцюжком. Вона також одягла кілька золотих ланцюжків на шию, щоб доповнити образ, а також великі діамантові сережки-цвяшки.

Ріанна / © Getty Images

Шикарним доповненням простого луку стало взуття — Ріання взула туфлі на підборах зі зміїної шкіри від Amina Muaddi у класичному стилі стилі Мері Джейн.

Нагадаємо, що Ріанну та Муадді пов’язує давня дружба та співпраця, які тривають уже багато років. Вони почали співпрацювати 2018 року, коли стиліст Ріанни, Джаліл Вівер, купив взуття цього бренду для зірки. Відтоді співачка стала прихильницею бренду, що призвело до того, що компанія Amina Muaddi допомогла їй розробити взуття для бренду Fenty.

Тепер співачку можна дуже часто побачити у взутті від Amina Muaddi. Однією їз її улюблених пар стали чоботи на підборах із зміїної шкіри, які Ріанна поєднує із найрізноманітнішими образами: штанами, сукнями та вечірніми луками.

Ріанна у чоботах Amina Muaddi / © Getty Images

Однак колекція від цього бренду у зірки величезна і налічує десятки пар різного стилю, вартості та кольору. Пропонуємо подивитись які туфлі та чоботи від Amina Muaddi Ріанна має і як їх поєднує.

Ріанна у білих туфлях Amina Muaddi / © Getty Images

Ріанна у лаконічних босоніжках від Amina Muaddi / © Associated Press