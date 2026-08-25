Ріанну помітили разом із її партнером A$AP Rocky та трьома їхніми дітьми

Ріанна / © Getty Images

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Ріанну помітили папараці у Нью-Йорку і була вона зі своєю родиною. Зірка проводила час зі своїм партнером A$AP Rocky та трьома їхніми дітьми — двома синами і донькою.

Співачка обрала для появи джинсову мініспідницю та рожеву кофту від Miu Miu, а також доповнила образ парою босоніжок на підборах зі зміїним принтом. Модель із пітонового візерунком нагадує стилі Amina Muaddi, які Ріанна вже носила раніше. Босоніжки мали фактурний анімалістичний верх, відкритий носок зі злегка квадратною формою та тонкі ремінці, що проходили по пальцях. Ще один тонкий ремінець огортав щиколотки співачки та фіксувався за допомогою регульованої пряжки.

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Ріанна / © Getty Images

Вона є великою прихильницею взуття з анімалістичними принтами, адже подібні дизайни вона обирає не вперше.

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Що ж стосується інших членів її родини, то поки Ріанна ефектно продефілювала до автомобіля, A$AP Rocky був зайнятий дітьми. Спершу репер вивів на вулицю синів, а потім доньку.

A$AP Rocky з синами / © Getty Images

Одяг усіх був зручним та лаконічним, хоча гламуру реппер додав за допомогою величезних діамантів, які прикрашали його вуха, шию та руки.

A$AP Rocky з донькою / © Getty Images

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