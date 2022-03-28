Річ не лише у жарті: чому Вілл Сміт ударив Кріса Рока під час церемонії "Оскар"

Річ не лише у жарті: чому Вілл Сміт ударив Кріса Рока під час церемонії "Оскар"

В ефірі церемонії відомий актор недоречно пожартував про дружину колеги.

Проти ночі 28 березня у США відбулася 94-та церемонія вручення кінопремії "Оскар", але без скандалу цей захід минути не зміг. Мало того, що організатори не змогли визначитися з термінологією та назвали війну в нашій країні "конфліктом", так ще й один із головних номінантів на золоту статуетку Вілл Сміт побився просто на сцені.

Джада Пінкетт-Сміт із чоловіком / Getty Images

Річ у тому, що актор Кріс Рок під час представлення номінантів у категорії "Найкращий документальний фільм" мав виступити із серією жартів. Зокрема, він пожартував про надто коротку зачіску дружини Вілла, Джади Пінкетт-Сміт і порівняв її з героїнею фільму "Солдат Джейн".

"Джада, я люблю тебе. Чекаю не дочекаюся, коли вийде "Солдат Джейн 2", — сказав Рок.

Сміт не став терпіти образ щодо дружини, піднявся на сцену і вдарив колегу-актора по обличчю.

"Не смій згадувати мою дружину у своїх брудних жартах", — заявив Сміт.

Жарт Рока справді був не доречним і чому його допустили організатори заходу – викликає багато запитань. Джада обстригла своє волосся не просто так, адже насправді вже кілька років вона страждає від захворювання на алопеція — патологічного випадання волосся, що призводить до його часткового або повного зникнення в певних зонах голови.

Джада Пінкетт-Сміт / Getty Images

Втрату волосся та зміни у зовнішності Джада сприймала дуже болісно та страждала від депресії. Хвороба розвивалася досить активно, і був момент, коли вона лише за кілька місяців втратила практично все волосся. Впоратися з переживаннями та прийняти нову себе акторці допоміг її чоловік Вілл, тому він як ніхто інший знає, через що пройшла жінка.

Також підтримала мати та донька Смітів – 21-річна Віллоу. Дівчина обстригла свої гарні локони.

Джада Пінкетт-Сміт із сім'єю / Getty Images

Джада Пінкетт-Сміт до хвороби:

Джада Пінкетт-Сміт / Getty Images

Джада Пінкетт-Сміт / Getty Images

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