Річард Гір із красунею-дружиною Алехандрою Сільва відвідав прем'єру фільму

Річард Гір зіграв одну з головних ролей у фільмі. За сюжетом, закохані Мішель та Аллен хочуть перейти на новий рівень стосунків і запрошують своїх батьків, щоб ті познайомилися. У головних ролях, окрім Річарда Гіра, також знялися С'юзан Сарандон та Даян Кітон.

Алехандра Сільва була в темно-червоній сукні на бретельках і з квадратним декольте, поділ якої був у рубчик. Взута дама була в коричневі босоніжки на платформі, а в руках тримала чорний клатч, що переливався стразами. Вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очі та укладання, у вухах у неї виблискували сережки-висячки, а на шиї виблискувало кольє. Манікюр у Сільви був нюдовий.

Річард Гір був одягнений у чорний костюм та сорочку кольору деніму.

Річард Гір та Алехандра Сільва / Фото: Getty Images

На прем'єрному показі також була племінниця Джулії Робертс – Емма Робертс.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася на доріжці в довгій червоній сукні з V-подібним декольте та ґудзиками спереду від Philosophy di Lorenzo Serafini з колекції весна-літо 2023 року.