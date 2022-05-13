Річард Гір продає своє раритетне авто, щоб допомогти українцям

Голлівудський актор і режисер, добре відомий публіці за фільмом "Красуня", вкотре вирішив допомогти українцям під час війни.

72-річний актор виставив на продаж свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску, щоб допомогти українцям, які постраждали від війни з Росією. Про це повідомляється на аукціонній платформі Bring A Trailer.

Фото автомобіля із Річардом дивіться тут.

Кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску є власністю актора і знаходиться у Нью-Йорку. Автомобіль з люксовим оздобленням має двигун об'ємом 4 л та п'ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Загальний пробіг 30 тис. миль (48,2 тис. км.). У звіті Carfax не вказано жодного нещасного випадку або пошкодження, а також вказано історію реєстрації в Нью-Йорку з одним власником.

Річард Гір / Фото: Associated Press

"Вся сума продажів, включаючи винагороду покупця, буде розподілена порівну між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які є некомерційними організаціями та надають ресурси тим, хто постраждав від війни в Україні", — йдеться у підписі до лоту.

Раніше у квітні актор приєднався до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка допомагає українцям, а в Instagram організації було опубліковано звернення Гіра, в якому він сказав, як з жахом спостерігав за тим, як Росія розвернула війну в Україні.

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