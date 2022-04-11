Річард Гір висловив свою підтримку українцям

Весь світ продовжує підтримувати Україну під час повномасштабного вторгнення на нашу територію.

72-річний американський актор Річард Гір висловив слова підтримки Україні та приєднався до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка допомагає українцям.

В Instagram цієї міжнародної гуманітарної агенції було опубліковано звернення Річарда Гіра, в якому він сказав, що з жахом спостерігав за тим, як розгортаються трагічні події в Україні. "Жінки, діти, маленькі хлопчики і дівчатка, люди похилого віку змушені втікати від війни. Страх, голод, холод, поневіряння у пошуках безпеки та допомоги. Щоб висловити свою солідарність з народом України, і запевнити, що вони не залишені напризволяще, що не залишилися віч-на-віч з проблемами, я приєднався до Care Crisis Ukrainian Fund", - сказав Гір.

Актор заявив, що робота організації спрямована на те, щоб допомогти 4 мільйонам людей.

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