Рідкісна поява: Фергі одягла вбрання чорного кольору і гламурні окуляри з каменями заради фешнцеремонії

Фергі / © Associated Press

Колишня солістка гурту Black Eyed Peas — 50-річна Фергі — відвідала церемонію вручення премії Fashion Trust US Awards, яка відбулася у The Lot at Formosa у Західному Голлівуді.

Зірка була з ніг до голови одягнена у все чорне. Зокрема вона поєднала ефектний топ та атласні широкі штани. Також співачка мала об’ємну накидку з рукавами-рюшами, а в руці вона тримала невелику сумку.

Оригінальності та ефектності образу Фергі додавали незвичайні прикраси, зокрема золоті окуляри у формі крапель, прикрашені камінням.

Вручення премії проводиться некомерційною організацією Fashion Trust US, яка займається підтримкою дизайнерів-початківців. Переможці одержують грошові призи до 200 000 доларів, а також доступ до наставництва від лідерів галузі.

Серед інших знаменитостей, які відвідали захід, також було помічено світську левицю Нікі Гілтон та її маму Кеті.