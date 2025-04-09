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- Шоу-бізнес
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Рідкісна поява: Фергі одягла вбрання чорного кольору і гламурні окуляри з каменями заради фешнцеремонії
Співачка не часто відвідує заходи, тому кожна її поява привертає увагу.
Колишня солістка гурту Black Eyed Peas — 50-річна Фергі — відвідала церемонію вручення премії Fashion Trust US Awards, яка відбулася у The Lot at Formosa у Західному Голлівуді.
Зірка була з ніг до голови одягнена у все чорне. Зокрема вона поєднала ефектний топ та атласні широкі штани. Також співачка мала об’ємну накидку з рукавами-рюшами, а в руці вона тримала невелику сумку.
Оригінальності та ефектності образу Фергі додавали незвичайні прикраси, зокрема золоті окуляри у формі крапель, прикрашені камінням.
Вручення премії проводиться некомерційною організацією Fashion Trust US, яка займається підтримкою дизайнерів-початківців. Переможці одержують грошові призи до 200 000 доларів, а також доступ до наставництва від лідерів галузі.
Серед інших знаменитостей, які відвідали захід, також було помічено світську левицю Нікі Гілтон та її маму Кеті.