Рідкісна поява на публіці: "агент 007" Пірс Броснан вийшов у світ із дорослими сином і онучкою

Пірс Броснан із сином та онукою / © Associated Press

Актор Пірс Броснан, відомий багатьом за франшизою про агента 007 Джеймса Бонда, вийшов цього тижня у світ. Він відвідав презентацію фільму «Клуб убивств по четвергах» в Лондоні, в якому зіграв разом з Гелен Міррен.

Підтримати Броснана на заході прийшли двоє його близьких людей — син Ділан Броснан та онучка Ізабелла Сміт, які практично однолітки — Ділану 28 років, а Ізабеллі — 26. Актор одягнув на захід total look у коричневому кольорі, що включав костюм, сорочку, краватку та туфлі на шнурках. Ефектності образу надавали стильні окуляри, які він одягнув.

Ділан носив костюм бежевого кольору в поєднанні зі смугастою сорочкою і краваткою винного відтінку, а ось Ізабелла віддала перевагу оксамитовій довгій сукні з галтером і американською проймою.

Ділан у Пірса народився в його шлюбі з другою дружиною Кілі Шей Сміт, а мати Ізабелли — його прийомна дочка.

Першою дружиною актора була Кассандра Гарріс, у якої на момент їхнього шлюбу вже було двоє дітей — син Крістофер і донька Шарлотта від попередніх стосунків, яких Пірс всиновив. Перша дружина і названа донька Броснана померли від раку яєчників.

Також у актора є рідний син від шлюбу з Кассандрою — Шон, і ще один син від другого шлюбу — Періс.