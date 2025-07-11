Рідкісна поява разом: зірка Spice Girls Емма Бантон відвідала Вімблдон із сином

Емма Бантон із сином / © Getty Images

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У Лондоні триває тенісний турнір Вімблдон і 10 липня його відвідала ексзірка Spice Girls Емма Бантон. Вона прийшла на захід у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у компанії свого 17-річного сина Бо Бантона Джонса.

Емма одягла на захід, попри спекотну погоду, сукню-сорочку з короткими рукавами. Її вбрання було білого кольору і з чорними ґудзиками від горла до низу. Вбрання співачка доповнила рожевою сумкою від Prada, бежевими босоніжками та сонцезахисними окулярами. Син Емми одягнув на захід чорні штани, трикотажне поло, лофери та капелюх.

Емма Бантон із сином / © Getty Images

Нагадаємо, що 5 липня в Лондоні відбулося зіркове весілля — заміж вийшла 50-річна співачка Мелані Браун, яку багато хто більше знає як Мел Бі з культового попгурту Spice Girls. Її чоловіком став стиліст-перукар Рорі Макфі, з яким вона у стосунках від 2018 року. Емма Бантон була однією з гостей заходу та потрапила під приціл папараці після церемонії.

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Вона прийшла на захід в елегантній мінісукні з асиметричним подолом, яка повністю відповідала її сценічному псевдоніму Бейбі Спайс (Baby Spice).

Емма Бантон / © Getty Images