Рідкісна поява: 67-річний Дольф Лундгрен вийшов на червону доріжку з молодою дружиною

Пара у стосунках вже досить довго. 2020 року вони заручились, а 13 липня 2023 одружилися на своїй віллі в Міконосі.

67-річний американський актор шведського походження Дольф Лундгрен з'явився на відкритті 10-го щорічного фестивалю Filming Italy Los Angeles зі своєю молодою дружиною Еммою Крокдал, яка майже на 40 років молодша за нього.

Вони позували перед фотографами разом. Лундгрен одягнув на червону доріжку сірий піджак та сині штани, а також білу сорочку та зручне взуття. Емма віддала перевагу чорному костюму та топу з мереживом. Образ дружина актора доповнила світлям клатчем, а також туфлями із брошками-квітками.

Емма Крокдал та Дольф Лундгрен / Фото: Getty Images

Для актора це другий шлюб. 2011 він розлучився з Анетт Квіберг після 17 років стосунків. Від першого шлюбу він має дві дочки Іду Сігрід і Грету Евелін, які народилися в Стокгольмі.

Читайте також: