Рідкісна поява: Джон Траволта вийшов на червону доріжку з 24-річною дочкою

70-річний актор Джон Траволта вийшов на червону доріжку у Лос-Анджелесі. У Китайському театрі відбувся спеціальний показ фільму "Кримінальне чтиво", оскыльки картина святкуэ 30-річчя від дня прем'єри.

Джон Траволта та Елла / Фото: Associated Press

На захід актор прийшов у компанії дочки Елли Блю Траволти, яка позувала з батьком за руку.

Джон одягнув джинси, чорне поло з білою сорочкою, а також чорний піджак, у нагрудній кишені якого красувалася синя хустка.

Джон Траволта / Фото: Associated Press

Елла ж обрала сукню міді від Dior з мереживною підкладкою і яскравим принтом. Вона мала квадратне декольте і широкі бретельки. Сукня була з колекції осінь-зима 2022-2023. Цей лук 24-річна дівчина доповнила кількома золотими прикрасами, слінгбеками від Dior J'Adior, а також новою зачіскою — вона відрізала волосся в каре.

Дочка Джона Траволта / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Елла — єдина дочка актора, але він також має 14-річного сина Бенджаміна. Діти народилися в шлюбі з Келлі Престон. Також у пари був ще один син Джетт, але він помер у віці 16 років під час різдвяних канікул на Багамах. 12 липня 2020 року дружина Траволти померла у віці 57 років через два роки після того, як у неї діагностували рак грудей.

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