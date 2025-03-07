Рідкісна поява: Моніка Левінскі відвідала світський захід у сукні з декольте

51-річна американська активістка Моніка Левінскі, яка відома насамперед скандалом в Овальному кабінеті Білого дому, відвідала зірковий захід – вечірку Vanity Fair Oscar, яка щороку проводиться після церемонії вручення "Оскар".

Моніка вийшла на фотокол і продемонструвавши довгу чорну сукню без рукавів, але прикрашену глибоким вирізом, яку прикрашала прозора сітчаста тканина. Її образ був від британського бренду Stella McCartney. Своє вечірнє вбрання Левінскі доповнило елегантною зачіскою з кучерями, ніжним вечірнім макіяжем, прикрасами та гламурними туфлями зі стразами на високих підборах.

Моніка Левінскі / Фото: Associated Press

Після того, як Моніка продемонструвала це вбрання, бренд Stella McCartney презентував у Парижі нову колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026.

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