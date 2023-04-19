Рідкісна поява на публіці: Г'ю Джекман прийшов на прем'єру фільму з дружиною

Пара познайомилася на зніманнях серіалу "Корреллі" та у стосунках від 1996 року.

"Росомаха" Г'ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс відвідали разом захід у Нью-Йорку — прем'єру фільму "Без відповіді", де головні ролі виконали Кріс Еванс та Ана де Армас.

Пара вибрала для червоної доріжки скромне вбрання у чорному кольорі. На Деборра-Лі були штани-палацо та блуза з опущеними плечима, а також босоніжки на платформах. Образ вона доповнила високою зачіскою, макіяжем та сережками з перлами. А ось Г'ю одягнув однотонну водолазку, куртку на блискавці та штани. Також на акторові були кеди і він відростив дуже довгу бороду.

Перед камерами подружжя позувалося багато усміхавшись і обійнявшись.

Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / Фото: Associated Press

Також прем'єрний показ відвідали і виконавці головних ролей. Ана де Армас обрала для заходу мінісукню від Louis Vuitton.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

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