Рідкісні кадри: Бехаті Прінслу поділилася світлинами своїх підрослих дочок

Модель Бехаті Прінслу та музикант Адам Левін не показують фотографій своїх дочок в Instagram.

Але сьогодні в особистому блогу моделі був опублікований кадр, де дві дівчинки весело проводять час стрибаючи на ліжку. Одна з дочок пари одягнена у шапку ельфа. Сама Бехаті, схоже, спостерігає за процесом за кадром. У підписі вона так і пише:

"Ельфійка спостерігає...".

(гортайте фото праворуч)

На інших фото дівчата Дасті та Джіо весело граються у дворі, обіймаючи одна одну, а на останньому знімку старша дівчинка грає з іграшкою, сидячи на сходинці у їхньому домі. Також Прінслу показала знімок із друзями та зі своїм коханим чоловіком, який був зроблений в одному з барів.

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