Рідкісні кадри: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала своїх дітей, що підросли

36-річна супермодель та екс-"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — зараз відпочиває в Таїланді. Виявляється, із собою у відпустку вона взяла своїх дітей від актора Джейсона Стейтема – 6-річного сина Джека Оскара та майже 2-річну доньку Ізабеллу Джеймс. Знімки з ними зірка показала у мікроблогу.

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Особливо її фоловерів зворушило фото, на якому брат і сестра зняти разом. Очевидно, вони йдуть на пляж. Традиційно особи своїх дітей Розі не показує.

діти Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем відвідали найкрасивішу мечеть у світі. Вони побували в Мечеті шейха Заїда, однією з головних визначних пам'яток ОАЕ.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем в Абу-Дабі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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