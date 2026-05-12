Рідкісні кадри: папараці заскочили вусатих Леонардо Ді Капріо і Шона Пенна на баскетбольному матчі

Леонардо Ді Капріо і Шон Пенн / © Associated Press

Папараці зазнімкували Леонардо Ді Капріо та Шона Пенна на матчі чвертьфінального раунду плей-оф серії баскетбольних матчів НБА між «Лос-Анджелес Лейкерс» та «Оклахома-Сіті Тандер», який відбувся в Лос-Анджелесі.

Актори сиділи у першому ряду, спілкувалися і спостерігали за грою.

Леонардо був одягнений у чорну бейсболку LA Los Angeles Dodgers, білу футболку, замшевий шоколадний бомбер, чорні штани, білі шкарпетки, які скомбінував з білими кросівками. Він був з акуратно підстриженими вусами, з якими, до речі, вперше зʼявився на цьогорічній премії «Оскар».

На Шонові був чорний бобер, чорна футболка з яскравим принтом, сині джинси, білі шкарпетки і кеди. Актор також відростив вуса і щетину.

До слова, Леонардо Ді Капріо і Шон Пенн зіграли в епічній чорній кінокомедії-трилері режисера Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою», яка стала тріумфатором на церемонії «Оскар-2026». Фільм отримав 6 статуеток, серед яких була головна нагорода — «Найкращий фільм».

