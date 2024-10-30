Рідкісний кадр: колега Меган Маркл запостив у соцмережі фото герцогині Сассекської

Колишній колега Меган Маркл із серіалу "Форс-мажори" Патрік Джей Адамс поділився фото герцогині Сассекської часів знімального процесу.
На його знімку Меган Маркл зазнімкована за лаштунками знімального майданчика.
Крім цього, фото 43-річний Адамс опублікував у Instagram дев'ять фотографій, включаючи знімок, що раніше не публікувався, з Меган. Нагадаємо, до того, як вийти заміж за принца Гаррі у травні 2018 року, Меган Маркл грала помічницю юриста Рейчел Зейн у перших семи сезонах популярної юридичної драми. Серіал був дуже популярним і зробив Маркл знаменитістю.
(гортайте фото праворуч)
Адамс і Меган знялися в багатьох сценах разом протягом перших семи сезонів "Форс-мажорів", оскільки центральною сюжетною лінією був службовий роман їхніх персонажів, який зрештою закінчився весіллям.
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