Рідкісний кадр: костюмери "І просто так…" показали неопубліковане раніше фото Сари Джессіки Паркер

Хоча знімання серіалу "І просто так...", у якому головну роль виконує акторка Сара Джессіка Паркер закінчилися, а відзнятий матеріал вирушив на постпродакшн, костюмери шоу Моллі Роджерс та Денні Сантьяго вирішили трохи потішити шанувальників.

Вони опублікували на сторінці And Just Like That... Costumes архівне фото Паркер.

Світлина була зроблена під час знімань четвертого сезону серіалу "Сексу і міста", коли команда працювала над 15 епізодом серіалу. На знімку Сара Джессіка позує в розкішній вечірній сукні-бюстьє від Badgley Mischka, яка спереду була однотонною, а на спині її прикрашала гламурна вишивка і корсетна шнурівка. Образ акторки тоді доповнили висока зачіска та прикраси.

Сара Джессіка Паркер / фото: And Just Like That... Costumes

Фотографії, швидше за все, вже 23 роки, а зроблено її було в перерві між роботою в Нью-Йорку 2001-го, коли знімали четвертий сезон. Цю сукню героїня одягла у серії, де розлучилася зі своїм бойфрендом Ейданом Шоу, якого грав Джон Корбетт. Нагадаємо, що в "І просто так.." актор повернувся до цієї ролі.

Швидше за все, цю сукню Паркер зберігає, як і більшість костюмів, які носила в серіалі. Наприклад, нещодавно Моллі та Денні також показали культову сукню акторки з останнього сезону.

